В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости. На заседании СБ ООН Цзюнь уточнил:

"Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации".

По его словам, Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, что является окончательным способом решения этого вопроса.

"На данном этапе крайне важно вернуться на путь дипломатии и политического урегулирования споров как можно скорее и действовать в целях деэскалации ситуации. Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной. Это единственный путь выхода из ситуации", — заявил Цзюнь.

Он добавил, что международному сообществу нужно организовать внешние условия для диалога и политического урегулирования, а также избежать ухудшения и усугубления текущей ситуации. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.