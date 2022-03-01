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29 минут назад

Зеленский рассказал об итогах переговоров с РФ

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Залеский сообщил, что в ходе переговоров с российской делегацией не было достигнуто желаемого результата, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский рассказал об итогах переговоров с РФ
Фото: ТАССТАСС

«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. <…> Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили», — сказал президент Украины.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций о прекращении огня и мире. Делегация РФ ожидала начала встречи с момента прибытия в Гомель утром 27 февраля. Украинской делегации гарантировали безопасность как Россия, так и Беларусь.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что российско-украинские переговоры продолжатся на белорусско-польской границе через пару дней.

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

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