Зеленский рассказал об итогах переговоров с РФ

«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. <…> Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили», — сказал президент Украины.