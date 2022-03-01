Зеленский рассказал об итогах переговоров с РФ

Украинский лидер Владимир Залеский сообщил, что в ходе переговоров с российской делегацией не было достигнуто желаемого результата, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на видеообращение главы государства.
«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. <…> Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили», — сказал президент Украины.
28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций о прекращении огня и мире. Делегация РФ ожидала начала встречи с момента прибытия в Гомель утром 27 февраля. Украинской делегации гарантировали безопасность как Россия, так и Беларусь.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что российско-украинские переговоры продолжатся на белорусско-польской границе через пару дней.