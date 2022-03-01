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1 час назад

Все мобильные операторы Украины запретили связь для телефонов с российскими номерами

Газета.Ru

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщает РИА "Новости"

Операторы Украины заблокировали доступ телефонам с российскими номерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Связь - один из ключевых элементов ведения боевых действий", - говорится в сообщении Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

Ранее украинский мобильный оператор Vodafone заблокировал доступ к своим сетям для абонентов из России и Белоруссии.

Трюдо раскрыл планы НАТО на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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