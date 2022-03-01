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1 час назад

ТАСС: США обвинили Россию в намерении взять Киев

Елена Прошина

Американские власти считают, что армия России стремится захватить Киев и добивается прогресса в этой задаче, сообщила в эфире телеканала MSNBC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

ТАСС: США обвинили Россию в намерении взять Киев
Фото: ReutersReuters

«Наши оценки не изменились — Россия, президент [РФ Владимир] Путин, военные хотят взять Киев, и они продолжают добиваться прогресса», — заявила она.

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Также, по словам Псаки, обсуждение вопроса отмены антироссийских санкций может начаться в случае шагов по деэскалации со стороны Москвы. Ее спросили, что "должны сделать" российские власти, чтобы введенные США и их союзниками санкции против РФ были сняты.

«Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если он [Путин] начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить», — ответила представитель Белого дома.

Отмечается, что власти США полагают, что Россия идет на эскалацию риторики относительно сил ядерного сдерживания, Вашингтон считает это опасным.

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