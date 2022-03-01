Зеленский рассказал об итогах переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Залеский заявил, что в ходе переговоров с делегацией РФ не было достигнуто желаемого результата. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в своем telegram-канале.
«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. <…> Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы закончить войну. Некоторые сигналы мы получили», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Беларуси начались переговоры России и Украины о прекращении огня и мире. Делегация РФ ожидала начала встречи с момента прибытия в Гомель утром 27 февраля. Украинской делегации гарантировали безопасность как Россия, так и Беларусь. Позже Россия и Украина назначили новые переговоры.