Зеленский открыл путь в страну для иностранных наемников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с 1 марта 2022 года.

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Как сообщает «Комсомольская правда», указ Зеленского будет действовать на период военного положения в стране.