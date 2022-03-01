Зеленский открыл путь в страну для иностранных наемников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с 1 марта 2022 года.
Как сообщает «Комсомольская правда», указ Зеленского будет действовать на период военного положения в стране.
Ранее Зеленский сообщил, что освобождает заключенных, имеющих военный опыт. В своем обращении президент Украины заявил, что заключенные «смогут искупить свою вину».
До этого президент Украины подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего. Указ последовал после объявления всеобщей мобилизации на Украине.