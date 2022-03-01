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15 минут назад

Зеленский отменил визы для иностранных наемников

ТК «Звезда»иещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с 1 марта 2022 года.

Зеленский открыл путь в страну для иностранных наемников
Фото: ReutersReuters

Как сообщает «Комсомольская правда», указ Зеленского будет действовать на период военного положения в стране.

Ранее Зеленский сообщил, что освобождает заключенных, имеющих военный опыт. В своем обращении президент Украины заявил, что заключенные «смогут искупить свою вину».

До этого президент Украины подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего. Указ последовал после объявления всеобщей мобилизации на Украине.

Зеленский освободит заключенных с опытом боевых действий

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