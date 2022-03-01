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15 минут назад

ООН назвала виновников смертельной катастрофы

Lenta.ru

Принятые странами меры для замедления глобального потепления оказались недостаточными, что представляет для всего населения Земли смертельную опасность. О приближающейся катастрофе предупреждает Организация Объединенных Наций (ООН) со ссылкой на доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

ООН назвала виновников смертельной катастрофы
Фото: ReutersReuters

Авторы доклада назвали виновными в ухудшении окружающей среды страны Большой двадцатки (G20). Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства прекратить финансирование добычи ископаемого топлива и серьезнее отнестись к обещанию достигнуть углеродной нейтральности. Он добавил, что главам государств стоит вкладывать больше средств в переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

«Ископаемое топливо приведет в тупик нашу планету, вид и экономику», — заключил Гутерриш.

Ради предотвращения климатического кризиса человечество не должно допустить роста среднемировой температуры выше отметки в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Для этого нужно сократить уровень выбросов углекислого газа на 45 процентов к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральность к 2050-му.

«Но, учитывая нынешнюю ситуацию, мировой уровень загрязнений увеличится на 14 процентов за текущее десятилетие. Это разрушит все шансы на то, чтобы не превысить 1,5 градуса», — заявил генсек ООН.

Климатологи подсчитали, что при дальнейшем игнорировании ситуации в следующие 20 лет люди столкнутся с коллапсом экосистем, аномальной жарой и другими катаклизмами, а также вымиранием биологических видов.

«Если и дальше откладывать вопрос изменения климата, мы все умрем», — заявил Гутерриш.

Ранее в Британии придумали способ использовать уголь без вреда для планеты. Эксперты предполагают, что с помощью наполнившей закрытые угольные шахты воды можно отапливать здания. Сейчас ученые собирают больше данных — они пробурили в шахтах скважины, чтобы узнать температуру и скорость течения воды.

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