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1 час назад

В Белом доме обвинили российских дипломатов в шпионаже

Ura.Ruиещё 1

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью. Об этом Псаки сказал в ходе брифинга для журналистов.

В Белом доме обвинили российских дипломатов в шпионаже
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — передает ТАСС заявление Псаки.

Псаки заявила, что дипломаты занимались враждебной деятельностью, их объявили персонами нон грата. Дипломатам предписано покинуть США к 7 марта.

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