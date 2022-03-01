В Белом доме обвинили российских дипломатов в шпионаже

«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — передает ТАСС заявление Псаки.