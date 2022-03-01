В ЛНР сообщили о подготовке Украиной провокаций с аммиаком

Вооруженные силы Украины готовят провокацию в одном из населенных пунктов Луганской области, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко.

По его словам, речь идет о подконтрольном украинским властям городе Северодонецке.

«В Северодонецке украинские боевики заминировали склады с аммиаком, и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв... и обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации», — сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что СБУ готовит провокации с имитацией массовых жертв среди гражданского населения страны. Провокации якобы будут проведены по лекалам «Белых касок» постановочными роликами.

Их цель – «обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах». Распространяться подобные ролики будут через соцсети и Telegram-каналы, отметил Конашенков.