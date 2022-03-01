Псаки назвала условие для отмены санкций против России

Обсуждение вопроса отмены антироссийских санкций может начаться в случае шагов по деэскалации со стороны РФ. Уверенность в этом выразила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Во время регулярного брифинга ее спросили, что "должны сделать" российские власти, чтобы введенные США и их союзниками санкции против РФ были сняты.

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"Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить", - ответила представитель Белого дома.

Вопрос ядерного сдерживания

Власти США полагают, что Россия идет на эскалацию риторики относительно сил ядерного сдерживания, Вашингтон считает это опасным.

"И мы считаем, что подобная провокационная риторика относительно ядерного оружия является опасной, повышает риск просчета, ее следует избегать, мы не будем этому потакать", - заявила она. "Мы проводим оценки распоряжения президента [РФ Владимира] Путина, к настоящему времени мы не видели оснований для того, чтобы менять наш уровень готовности", - уточнила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США и Россия ранее, "несмотря на серьезные разногласия по ряду вопросов, в течение долгого времени соглашались с тем, что применение ядерного оружия имело бы катастрофические последствия".

"И, как было неоднократно заявлено, в том числе ранее в этом году, в ядерной войне нельзя одержать победу и ее никогда нельзя начинать. Так что мы не видим причин менять наш уровень угрозы. И мы считаем, что направленная на эскалацию риторика представляет серьезную опасность", - добавила Псаки.

Руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса в понедельник на брифинге также попросили прокомментировать указанный приказ российского лидера.

"Я не думаю, что с моей стороны будет разумно или ответственно интерпретировать то, какой сигнал мог дать или пытался дать президент Путин. Мы считаем, что такая риторика является провокационной, совершенно бесполезной и по сути своей опасной. Мы думаем, что ее следует избегать", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

На вопрос о том, какие именно меры, по данным Вашингтона, приняла российская сторона в сфере ядерного сдерживания, Прайс ответил: "Мы не можем давать оценки относительно того, что могли сделать россияне".

Путин отдал в воскресенье приказ о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран НАТО.

Вступление Украины в ЕС

Администрация США не уточняет, поддерживает ли призыв к приему Украины в Евросоюз, и заявляет, что этот вопрос надо решать странам - участницам сообщества.

Пресс-секретаря Белого дома спросили, как Вашингтон относится к приему Киева в ЕС, поддерживает ли этот шаг.