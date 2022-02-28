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44 минуты назад

США готовы пересмотреть санкции против России

Санкции США в отношении России – не самоцель, Вашингтон готов пересмотреть их в случае деэскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА «Новости».

США готовы пересмотреть санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно – завершила этот конфликт. Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны», - сказал Прайс.

По его словам, санкции – это не самоцель, а средство достижения цели. В данном случае цель – это прекращение военных действий на Украине. В настоящее время не видно признаков, что Москва готова двигаться к деэскалации, заявил Нед Прайс.

Представитель Госдепа отметил, что в случае продолжения конфликта Вашингтон будет продолжать ужесточать санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

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