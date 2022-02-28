Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Житель США второй раз за три года выиграл в лотерею $10 млн, сообщает LADBible. Cам мужчина признался, что теперь не знает, на что потратить эти деньги.

По информации СМИ, Хуан Эрнандес из штата Нью-Йорк в конце февраля выиграл в лотерее New York Lottery Deluxe джекпот в размере $10 млн. Мужчина признался, что не верил в успех, учитывая, что он три года назад уже сорвал куш на точно такую же сумму.

«Я все еще пытаюсь потратить деньги, которы выиграл в 2019 году», — признался счастливчик.

Хуан решил сразу обналичить свой приз, а не разбивать его по частям на несколько лет, забрав в итоге $6,5 млн после вычета всех налогов. Эрнандес не сообщил, на что потратит выигрыш — он пока не знает, что ему еще нужно.

Ранее другой мужчина выиграл в лотерею $2 млн, несколько лет зачеркивая одни и те же числа в билетах.