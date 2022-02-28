Турция закрыла Босфор для военных кораблей

Турция закрыла для прохода военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, сообщило агентство «Анадолу» в Twitter со ссылкой на главу МИД страны Мевлют Чавушоглу.
«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы», - цитирует Чавушоглу агентство.
Ранее Турция заявила, что из-за ситуации на Украине может закрыть проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в рамках конвенции Монтрё.
Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё дала Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. В соответствии с Конвенцией гражданские суда всех стран могут свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время. Черноморские государства, к которым относится и Россия, в мирное время также могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей угрожает война, она может разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.