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1 час назад

Турция не будет пропускать военные корабли через проливы

Елена Прошина

Турция закрыла для прохода военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, сообщило агентство «Анадолу» в Twitter со ссылкой на главу МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Турция закрыла Босфор для военных кораблей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы», - цитирует Чавушоглу агентство.

Ранее Турция заявила, что из-за ситуации на Украине может закрыть проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в рамках конвенции Монтрё.

Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё дала Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. В соответствии с Конвенцией гражданские суда всех стран могут свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время. Черноморские государства, к которым относится и Россия, в мирное время также могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей угрожает война, она может разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

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