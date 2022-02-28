НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса

Североатлантический альянс впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы Сил реагирования НАТО в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Военного комитета блока.

«Планы обороны НАТО привели в действие, и в результате впервые в контексте коллективной обороны развертываются элементы Сил реагирования альянса», — приводятся в материале выдержки из документа.

Также, по данным ТАСС, многие страны-члены НАТО предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь в связи с проводимой Россией спецоперацией.