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20 минут назад

Евросоюз ввел новые персональные антироссийские санкции

Елена Прошина

Евросоюз ввел санкции против бизнесменов, журналистов, военных, глав госкомпаний, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет РИА «Новости».

Евросоюз ввел новые персональные антироссийские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом санкционном списке оказались глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмены Петр Авен, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя России Ирек Файзулин, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, два замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) - Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий восьмой общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Под санкциями также оказались телеведущие и журналисты Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Модест Коперов и Захар Прилепин.

Кроме того, в список попала страховая компания «СОГАЗ».

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