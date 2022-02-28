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28 февраля

Монако присоединится к европейским санкциям против России

ТАСС

Княжество Монако поддержит экономические санкции Евросоюза, введенные в отношении России на фоне боевых действий на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-служба князя Монако Альбера II, опубликованном в понедельник.

Монако присоединится к санкциям против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии со своими международными обязательствами княжество без промедления приняло и внедрило процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичные тем, которые приняты большинством европейских государств", - указывается в заявлении.

В нем также говорится, что князь призывает к немедленному прекращению огня и "поддерживает все инициативы, ведущие к прекращению боевых действий", а также готов оказать поддержку усилия гуманитарных организаций. "Княжество считает, что разногласия и конфликты должны решаться только путем диалога и дипломатии", - говорится в официальном сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Санкции,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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