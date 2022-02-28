В Раде предложили конфисковать все имущество России на Украине

Верховная рада намерена подготовить законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины . Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук . Его слова приводит РИА «Новости».

«В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашей страны», — сказал Стефанчук.

По словам Стефанчука, депутаты Верховной рады также обсудили необходимость лишения России места постоянного члена Совбеза ООН, полное исключение РФ из организации и всех специальных учреждений. Кроме того речь шла о немедленном разворачивании операции Объединенных Наций по поддержанию мира на территории Украине, подчеркнул председатель парламента.