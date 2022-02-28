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59 минут назад

Рада подготовит проект о конфискации всего имущества России на Украине

Елена Прошина

Верховная рада намерена подготовить законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины. Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук. Его слова приводит РИА «Новости».

В Раде предложили конфисковать все имущество России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашей страны», — сказал Стефанчук.

Дата выхода документа пока неизвестна.

По словам Стефанчука, депутаты Верховной рады также обсудили необходимость лишения России места постоянного члена Совбеза ООН, полное исключение РФ из организации и всех специальных учреждений. Кроме того речь шла о немедленном разворачивании операции Объединенных Наций по поддержанию мира на территории Украине, подчеркнул председатель парламента.

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