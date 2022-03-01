Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, оценил вероятность ядерной войны и заявил, что американцам не следует ее опасаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом лидер Соединенных Штатов ответил на вопрос журналистов, существует ли угроза конфликта с применением ядерного оружия.

"Нет". Джо Байден, президент США

Особый режим дежурства

27 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым Путин отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.

24 февраля российский лидер выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

США не видят повода для смены готовности

Белый дом в свою очередь заявил, что США не видят необходимости для смены уровня готовности ядерных сил в свете действий России.

"США не видят причин для изменения уровней готовности ядерных сил в настоящее время". Белый дом

24 февраля в Конгрессе Соединенных Штатов призвали президента США Джо Байдена поддержать в полном объеме финансирование существующего плана модернизации в ядерной области на фоне проведения в России плановых учений сил стратегического сдерживания. С соответствующим обращением инвестировать в ядерный арсенал выступили сенаторы Джим Инхоф и Джим Риш, а также члены палаты представителей Майк Роджерс и Майкл Маккол.

Опасения Запада

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что приказ Путина об особом режиме дежурства не говорит о том, что российский лидер готов применить ядерное оружие. По его словам, это скорее желание напомнить миру, что у Москвы есть сдерживающий фактор в ситуации на Украине, передает «Би-би-си». Глава оборонного ведомства заверил соотечественников, что Лондон не сделает ни одного шага, который мог бы привести к эскалации в этой области.

"Мы не видим в этой фразе чего-либо, что говорит об изменении позиции России в ядерной сфере. Путин выложил это на стол просто для того, чтобы напомнить людям, что у него есть сдерживающий фактор". Бен Уоллес, министр обороны Великобритании.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 27 февраля заявил, что всемирная организация считает саму идею о ядерном конфликте немыслимой, сообщает ТАСС.