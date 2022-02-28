Трамп рассказал о своей роли в поставке на Украину противотанковых ракет

"Надеюсь, все помнят, что это я, (будучи) президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было", - говорится в заявлении Трампа.