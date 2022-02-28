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28 февраля

Трамп рассказал о своей роли в поставке на Украину противотанковых ракет

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что это он в свое время сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием, пишет РИА Новости.

Трамп рассказал о своей роли в поставке на Украину противотанковых ракет
Фото: ReutersReuters

"Надеюсь, все помнят, что это я, (будучи) президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было", - говорится в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что это именно он "снабдил Украину очень эффективными противотанковыми ракетами (Javelin), тогда как предыдущая администрация отравляла им одеяла".

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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