Предотвратить кризис: Эрдоган объяснил меры в отношении проходящих кораблей

Турция будет использовать данные Конвенцией Монтрё полномочия в отношении движения кораблей в турецких проливах, чтобы предотвратить кризис. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, на котором обсуждалось требование Украины закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция желает мира и стабильности во всех регионах, включая регион Черного моря, и продолжает тесные контакты с российской и украинской сторонами для решения конфликта.

24 февраля, после начала военной спецоперации России, Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть проливы для российских кораблей.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Эрдоганом и поблагодарил его за поддержку, отметив, что «запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны».

Однако в Турции сообщали, что Босфор и Дарданеллы по-прежнему остаются открыты для российских кораблей.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 27 февраля заявил, что Анкара считает происходящее на Украине войной и задействует соответствующие положения Конвенции Монтрё о Босфоре и Дарданеллах. Это может означать, что проливы закроют для обеих сторон конфликта - и для России, и для Украины.