Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской партии «Слуга народа».

«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюз», — говорится в сообщении.

К посту прикрепили две фотографии: на одной запечатлен момент с подписанием заявки, а на другой — сам документ.

«Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье №2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей №49 Договора о Европейском Союзе», — отмечается в тексте.

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