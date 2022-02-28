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1 час назад

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской партии «Слуга народа».

«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюз», — говорится в сообщении.

К посту прикрепили две фотографии: на одной запечатлен момент с подписанием заявки, а на другой — сам документ.

«Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье №2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей №49 Договора о Европейском Союзе», — отмечается в тексте.

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Ранее Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины в организацию по новой специальной процедуре. Его поддержал глава Польши Дуда. В Еврокомиссии также заявили о желании ЕС принять Украину, но подчеркнули, что процедуру невозможно провести за несколько месяцев, поскольку она требует глубоких трансформационных процессов.

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