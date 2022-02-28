Макрон провел переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 28 февраля телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, во время которого повторил требование о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«В понедельник состоялся разговор Макрона с Путиным. Президент Франции повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», — приводятся в материале выдержки из пресс-релиза Елисейского дворца.

Также в сообщении отмечается, что Макрон предложил Путину оставаться на связи, чтобы не допустить ухудшения ситуации на Украине.

«Президент Франции предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Путин дал свое согласие», — говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.