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21 минуту назад

Макрон провел переговоры с Путиным

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 28 февраля телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, во время которого повторил требование о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«В понедельник состоялся разговор Макрона с Путиным. Президент Франции повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», — приводятся в материале выдержки из пресс-релиза Елисейского дворца.

Также в сообщении отмечается, что Макрон предложил Путину оставаться на связи, чтобы не допустить ухудшения ситуации на Украине.

«Президент Франции предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Путин дал свое согласие», — говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

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