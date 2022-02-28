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28 февраля

Госдеп обновил рекомендации американцам по поездкам в Россию

Вероника Полынина

Госдепартамент США обновил рекомендации гражданам страны по поездкам в Россию и Белоруссию, сообщает ТАСС.

Госдеп обновил рекомендации американцам по поездкам в Россию
Фото: ReutersReuters

Госдеп дополнил рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию упоминанием военной спецоперации на Украине.

На сайте американского внешнеполитического ведомства появилось сообщение о том, что Госдепартамент повторно опубликовал рекомендации по поездкам в РФ и Белоруссию, они заменяют ранее опубликованные документы.

В обоих случаях Госдеп дополнил прежние рекомендации упоминанием военной спецоперации, которую проводит Россия на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Действия России категорически не поддерживают США. Против спецоперации РФ также выступили все страны Европы, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур. Они ввели жесткие экономические санкции.

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