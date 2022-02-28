В Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины, который должен стать финальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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«Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным», — сказал он.

По его словам, переговоры длятся уже больше четырех часов, было сделано два перерыва.

Ранее в Гомельской области начались переговоры между Россией и Украиной. Переговоры делегаций двух стран проходят на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять. Из соображений безопасности точное место встречи не называется.

В составе украинской делегации глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник Офиса президента Михаил Подоляк. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. На переговорах также присутствует министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.