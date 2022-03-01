Чешский фестиваль "Фебиофест" принял решение отобрать у сербского режиссера Эмира Кустурицы награду "Кристиан" за "сотрудничество с Россией". Об этом сообщило во вторник сербское агентство Tanjug.

Решение отобрать приз у Кустурицы принято из-за того, что 21 февраля, еще до начала спецоперации России по защите Донбасса, режиссер согласился занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Директор "Фебиофеста" Камил Спачил сообщил, что инициатива отнять награду у Кустурицы была предложена основателем и почетным председателем фестиваля Ферро Феничем. В свою очередь представители фестиваля "приветствовали эту инициативу".

Кустурица получил награду "Кристиан" в 2017 году за вклад в мировой кинематограф. Однако Фенич еще тогда выступал против этого награждения. Сегодня он призвал своих коллег по цеху последовать его примеру и отозвать награды Кустурице.

Эмир Кустурица - известный югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.