Пока вы не уснули: обращение Минобороны России к украинцам и травля россиян за рубежом

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Минобороны России обратилось к украинцам

Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины с призывом потребовать от руководства своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения от домов и кварталов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заявил собеседник «Ленты.ру».

В Минобороны добавили, что разведка продолжает фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.

Мишустин анонсировал план спасения российской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что растущее санкционное давление на Россию преследует только одну цель - «нанести урон по тем или иным направлениям». Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

На совещании с вице-премьерами он объявил, что кабмин подготовил решения для смягчения последствий ограничений, направленные на спасение и поддержку российской экономики.

«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — отметил Мишустин.

Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - подчеркивается в сообщении.

Россияне столкнулись с травлей за границей

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

«Уничтожает все на своем пути»: в ЛНР рассказали о новой тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали диверсионную деятельность, при отступлении они минируют мосты и переправы, уничтожают все на своем пути. Об этом заявил в понедельник глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наши войска планово продвигаются вперед, но сложность возникла в том, что противник начал применять новую тактику: в густонаселенные пункты заводится боевая техника - "Грады", "Смерчи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Глава республики добавил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, как щитом.

Это, по его словам, замедляет действия армии республики, поскольку ее основная задача - сберечь жизни мирного населения.

Песков раскрыл отношение Путина к персональным санкциям

Президент России Владимир Путин без интереса отнесся к персональным западным санкциям, т.к. у него нет активов за рубежом. А все свое имущество он декларирует каждый год. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает РБК.

«Относится достаточно индифферентно. Там содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», — сказал Песков.

Сам факт введения санкций против президента страны представитель Кремля назвал недальновидным и абсурдным с политической точки зрения.

Европа потратила весь закачанный летом газ

Европа отобрала весь газ, закачанный в подземные хранилища летом. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — говорится в сообщении.

К 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5% меньше, чем в прошлом году. Остаток в ПХГ Европы оценивается в 29,5%, в Германии хранилища опустели более чем на 70%, во Франции — более чем на 77%.

Мэр украинского города пригрозил мародерам расстрелами

Мэр города Ахтырка (Сумская область Украины) Павел Кузьменко пригрозил «расстрелами на месте» за мародерство. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, Кузьменко заявил, что местные власти будут рассматривать как мародерство и поднятие цен на товары в местных магазинах.

«В Ахтырке с 17:30 до семи утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение», - сказал мэр.

Россия закрывает небо для 36 стран

Россия в качестве ответной меры накладывает ограничение на полеты авиакомпаний 36 стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в тексте.

МОК выступил за проведение соревнований без российских атлетов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам участвовать в официальных соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.