Пока вы не уснули: обращение Минобороны России к украинцам и травля россиян за рубежом

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Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины с призывом потребовать от руководства своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения от домов и кварталов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заявил собеседник «Ленты.ру».
В Минобороны добавили, что разведка продолжает фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что растущее санкционное давление на Россию преследует только одну цель - «нанести урон по тем или иным направлениям». Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
На совещании с вице-премьерами он объявил, что кабмин подготовил решения для смягчения последствий ограничений, направленные на спасение и поддержку российской экономики.
«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — отметил Мишустин.
Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - подчеркивается в сообщении.
Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.
«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали диверсионную деятельность, при отступлении они минируют мосты и переправы, уничтожают все на своем пути. Об этом заявил в понедельник глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наши войска планово продвигаются вперед, но сложность возникла в том, что противник начал применять новую тактику: в густонаселенные пункты заводится боевая техника - "Грады", "Смерчи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Глава республики добавил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, как щитом.
Это, по его словам, замедляет действия армии республики, поскольку ее основная задача - сберечь жизни мирного населения.
Президент России Владимир Путин без интереса отнесся к персональным западным санкциям, т.к. у него нет активов за рубежом. А все свое имущество он декларирует каждый год. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает РБК.
«Относится достаточно индифферентно. Там содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», — сказал Песков.
Сам факт введения санкций против президента страны представитель Кремля назвал недальновидным и абсурдным с политической точки зрения.
Европа отобрала весь газ, закачанный в подземные хранилища летом. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — говорится в сообщении.
К 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5% меньше, чем в прошлом году. Остаток в ПХГ Европы оценивается в 29,5%, в Германии хранилища опустели более чем на 70%, во Франции — более чем на 77%.
Мэр города Ахтырка (Сумская область Украины) Павел Кузьменко пригрозил «расстрелами на месте» за мародерство. Об этом сообщает «Страна».
По данным издания, Кузьменко заявил, что местные власти будут рассматривать как мародерство и поднятие цен на товары в местных магазинах.
«В Ахтырке с 17:30 до семи утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение», - сказал мэр.
Россия в качестве ответной меры накладывает ограничение на полеты авиакомпаний 36 стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в тексте.
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам участвовать в официальных соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.
«В целях защиты честности глобальных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в состязаниях», — отмечается в заявлении организации.