Польша будет добиваться закрытия "Северного потока-1"

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что в кабинете министров пообещали добиться закрытия газопровода «Северный поток — 1» и блокирования будущего «Северного потока — 2» в связи с ситуацией на Украине, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В рамках ответа на вопрос журналистов о том, как обстоят дела в Германии с сертификацией «Северного потока — 2», Мюллер сказал, что «к счастью» было принято правильное решение.

Он добавил, что в Варшаве хотели бы ужесточения тех санкций, которые уже были наложены на Россию. В частности будет обсуждаться закрытие «Северного потока — 1» и блокирования будущего «Северного потока — 2».

Мюллер добавил, что санкции «всего свободного мира», наложенные на Россию имеют эффект, так как власти РФ не ожидали подобного.

Ранее Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Без нее запустить газопровод будет невозможно.

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich Re Йоахим Веннинг заявил об отмене контракта по газопроводу «Северный поток — 2».