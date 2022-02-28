В Германии ответили на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз невозможно осуществить всего за несколько месяцев, поскольку это требует глубоких трансформационных процессов. Об это заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА Новости».

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«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — сказала Бербок.

При этом она отметила, что Евросоюз остается объединением, «двери которого открыты» и Германия понимает, что «многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС».