В Германии ответили на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз невозможно осуществить всего за несколько месяцев, поскольку это требует глубоких трансформационных процессов. Об это заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — сказала Бербок.
При этом она отметила, что Евросоюз остается объединением, «двери которого открыты» и Германия понимает, что «многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны в организацию по новой специальной процедуре.