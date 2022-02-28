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28 февраля

Глава МИД Германии: вступление Украины в ЕС нельзя осуществить за несколько месяцев

Елена Прошина

Вступление Украины в Евросоюз невозможно осуществить всего за несколько месяцев, поскольку это требует глубоких трансформационных процессов. Об это заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА Новости».

В Германии ответили на вопрос о вступлении Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — сказала Бербок.

При этом она отметила, что Евросоюз остается объединением, «двери которого открыты» и Германия понимает, что «многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны в организацию по новой специальной процедуре.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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