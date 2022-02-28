Начались переговоры России и Украины

В Гомельской области Белоруссии только что начались переговоры между делегациями России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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О встрече стороны договорились еще накануне. Переговоры должны были пройти в Гомеле. Российская делегация несколько часов прождала представителей Киева, но те так и не появились. Позднее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский созвонился с Александром Лукашенко и сообщил, что Украина согласна на переговоры без предварительных условий.

Встречу перенесли в Гомельскую область недалеко от украинской границы на берегу Припяти. Точное место встречи не называется из-за соображений безопасности.