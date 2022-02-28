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43 минуты назад

Ситуация в Донецкой Народной Республике в фотографиях

Александр Котлеткин

Военнослужащие Донбасса освободили 17 населенных пунктов, сообщил ТАСС заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

1/13 Женщина с щенком на руках в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Фото: РИА Новости
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2/13 Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики держат флаги РФ и ДНР у дверей сельсовета Николаевки
Фото: РИА Новости
3/13 Командир отделения по эвакуации и сбору раненых Алексей в селе Николаевка Донецкой народной республики
Фото: РИА Новости
4/13 Военнослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой
Фото: РИА Новости
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5/13 Военнослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой
Фото: РИА Новости
6/13 Жители села Николаевка укрываются в подвале здания
Фото: РИА Новости
7/13 Жители села Николаевка укрываются в подвале здания
Фото: РИА Новости
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8/13 БТР Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
Фото: РИА Новости
9/13 Части боеприпасов на бывших позициях украинских войск в районе села Николаевка
Фото: РИА Новости
10/13 Колонна грузовых автомобилей "Урал" народной милиции ДНР на дороге под Волновахой
Фото: РИА Новости
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11/13 Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
Фото: РИА Новости
12/13 асти тубуса от шведского противотанкового комплекса NLAW на бывших позициях украинских войск в районе села Николаевка
Фото: РИА Новости
13/13 Машина, поврежденная в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) в Николаевке
Фото: РИА Новости

"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. По словам Басурина, военнослужащие, которые перешли на сторону республики "подтверждают, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям".

"Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение", - подчеркнул он.

По словам Басурина, сейчас подразделения Народной милиции ДНР "продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Талаковка, Каменка и Волноваха".

Подразделения ВСУ не позволяют гражданскому населению Мариуполя покидать город, что затрудняет его освобождение, сказал Басурин.

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