Военнослужащие Донбасса освободили 17 населенных пунктов, сообщил ТАСС заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. По словам Басурина, военнослужащие, которые перешли на сторону республики "подтверждают, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям".
"Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение", - подчеркнул он.
По словам Басурина, сейчас подразделения Народной милиции ДНР "продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Талаковка, Каменка и Волноваха".
Подразделения ВСУ не позволяют гражданскому населению Мариуполя покидать город, что затрудняет его освобождение, сказал Басурин.