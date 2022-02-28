Женщина с щенком на руках в селе Николаевка в Донецкой народной республике

"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. По словам Басурина, военнослужащие, которые перешли на сторону республики "подтверждают, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям".