Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента издания, находящегося на месте событий, делегация Украины прилетела на вертолетах.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, видно как садятся два вертолета, окрашенные в защитный цвет.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию».
Накануне Украина согласилась на переговоры с Москвой. Российские представители ждали украинскую делегацию всю ночь. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не очень верит» в успех встречи, тем не менее, отправил переговорщиков, чтобы украинцы видели, что он делает все, чтобы остановить конфликт.
Сегодня глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что начало переговоров делегаций России и Украины ожидается в районе 12.00. По его словам, время приезда украинских представителей переносилось несколько раз.