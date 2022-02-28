Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента издания, находящегося на месте событий, делегация Украины прилетела на вертолетах.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, видно как садятся два вертолета, окрашенные в защитный цвет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию».

Накануне Украина согласилась на переговоры с Москвой. Российские представители ждали украинскую делегацию всю ночь. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не очень верит» в успех встречи, тем не менее, отправил переговорщиков, чтобы украинцы видели, что он делает все, чтобы остановить конфликт.