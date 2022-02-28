В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
57 минут назад

В ЕС обсудят вопрос вступления Украины в организацию

Lenta.ruиещё 1

Вопрос о вступлении Украины в ЕС будет активно обсуждаться, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.

В ЕС обсудят вопрос вступления Украины в организацию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это дебаты, которые в любом случае состоятся. Но у нас уже есть очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать. Это позволит укрепить экономические и политические связи с Украиной», — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что представители Евросовета обсудят этот вопрос на высоком уровне.

В Думе заявили о предупредившем вторжение Украины Путине

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не дал ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому на вопрос о возможности вступления страны в организацию. Кроме того, она рассказала, что обстановка на заседании Евросовета, на котором обсуждалась обстановка на Украине, была удручающей.

298
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители