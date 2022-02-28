Раскрыто место переговоров России и Украины

МИД Белоруссии опубликовал фотографию зала для переговоров России и Украины. Снимок утром 28 февраля появился на странице министерства в Facebook.
В МИД заявили, что площадка для переговоров подготовлена и ожидается прибытие делегаций.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. До этого президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях вместе с Россией.
По словам Зеленского, Украина предлагала РФ провести переговоры в Баку, Стамбуле, Варшаве, Братиславе и Будапеште.
Позже стало известно о согласии Украины на переговоры в Гомельской области на белорусско-украинской границе.
Зеленский отмечал, что «не очень верит» в успех переговоров. По его словам, он согласился отправить делегацию, чтобы украинцы не сомневались - он пытался остановить военный конфликт, «когда был пусть и маленький, но все-таки шанс».