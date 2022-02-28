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1 час назад

Финская сеть супермаркетов убирает из ассортимента российские товары

ТАСС

Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента российские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

В Финляндии отказались от российских товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"S-ryhm приняла решение убрать из ассортимента находящиеся в продаже в наших магазинах товары российского происхождения ", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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