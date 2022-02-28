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19 минут назад

Член делегации Украины на переговорах с РФ рассказал о своих ожиданиях

Газета.Ru

Член делегации Украины на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил надежду, что после разрешения ситуации в стране власти в Киеве сделают «много выводов» и примут много «кадровых решений». Об этом он написал в своем Facebook.

Член делегации Украины на переговорах с РФ рассказал о своих ожиданиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что переговоры делегаций двух стран, которые должны пройти в Гомельской области, состоятся на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять. Как сообщалось, переговоры начнутся в утренние часы понедельника, 28 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в успехе переговоров между Москвой и Киевом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

ВС России ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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