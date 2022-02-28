Власти Мьянмы: Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире

Нынешний кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, а спровоцированный геополитической ситуацией конфликт. Президент России Владимир Путин был обязан отреагировать на эту ситуацию. Об этом заявил официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун, сообщает РИА Новости.

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По его словам, лидер страны, правительство и народ должны были отреагировать на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, в которой Украина — лишь одно из множества звеньев. Генерал подчеркнул, что действия властей РФ направлены исключительно на «защиту национальных интересов» и «показывают единство народа этой страны».

Он также упомянул, что США планируют подорвать суверенитет России, постепенно приближаясь к ее границам.

Генерал Зо Мин Тун сообщил, что правительство Мьянмы поддерживает действия главы российского государства Владимира Путина и его решение провести специальную военную операцию на территории Украины.

«Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран», — заявил он.