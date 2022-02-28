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1 час назад

Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире

Елена Прошина

Нынешний кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, а спровоцированный геополитической ситуацией конфликт. Президент России Владимир Путин был обязан отреагировать на эту ситуацию. Об этом заявил официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун, сообщает РИА Новости.

Власти Мьянмы: Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире
Фото: ReutersReuters

По его словам, лидер страны, правительство и народ должны были отреагировать на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, в которой Украина — лишь одно из множества звеньев. Генерал подчеркнул, что действия властей РФ направлены исключительно на «защиту национальных интересов» и «показывают единство народа этой страны».

Он также упомянул, что США планируют подорвать суверенитет России, постепенно приближаясь к ее границам.

Генерал Зо Мин Тун сообщил, что правительство Мьянмы поддерживает действия главы российского государства Владимира Путина и его решение провести специальную военную операцию на территории Украины.

«Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран», — заявил он.

Зо Мин Тун выразил надежду, что Россия окажется в силах истребить «современный колониализм» и политику «жандармского господства».

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