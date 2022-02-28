Косово потребовало ускоренного принятия в НАТО

Министр обороны непризнанного Косова Арменд Мехай обратился к НАТО с требованием организовать немедленное вступление республики в ряды организации и создать на территории Косова постоянную базу США . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его страницу в Facebook.

Как говорится в публикации, ускоренное вступление Косово в Североатлантический Альянс и создание на территории республики военных баз США смогут гарантировать безопасность на Западных Балканах и за их пределами. Мехай подчеркнул, что новая реальность, созданная после «военной агрессии России против Украины», воздействует на безопасность Западных Балкан, Европы и всего мира. В связи с этим республика Косово посчитала нужным обратиться к США с настоятельной просьбой построить военную базу на ее территории. Министр обороны непризнанного Косова выразил уверенность, что это послужит гарантией региональной стабильности, мира и безопасности.