Бразилия отказалась осуждать Россию из-за Украины

Бразилия не проголосует за резолюцию ООН, предусматривающую осуждение действий президента России Владимира Путина и введение новых санкций против РФ. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Никаких санкций или осуждения президента Путина ... Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении», — сообщил он.

Болсонару добавил, что Бразилия хочет мира, но не может допустить определенных последствий в стране.

Кроме того, на вопрос о продолжении специальной операции в Донбассе со стороны России и сохранении нейтралитета президент Бразилии ответил, что значительная часть граждан Украины говорит по-русски, а россияне и украинцы — братские народы. Он считает, что в связи с этим фактом со стороны Путине нет интереса «устраивать бойню».

«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует», — подчеркнул он.