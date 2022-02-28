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1 час назад

Болсонару заявил, что Бразилия не будет осуждать Россию из-за Украины

Елена Прошина

Бразилия не проголосует за резолюцию ООН, предусматривающую осуждение действий президента России Владимира Путина и введение новых санкций против РФ. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Бразилия отказалась осуждать Россию из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких санкций или осуждения президента Путина ... Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении», — сообщил он.

Болсонару добавил, что Бразилия хочет мира, но не может допустить определенных последствий в стране.

Кроме того, на вопрос о продолжении специальной операции в Донбассе со стороны России и сохранении нейтралитета президент Бразилии ответил, что значительная часть граждан Украины говорит по-русски, а россияне и украинцы — братские народы. Он считает, что в связи с этим фактом со стороны Путине нет интереса «устраивать бойню».

«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует», — подчеркнул он.

Болсонару также подчеркнул, что в принятии решений в отношении России он будет руководствоваться практическими соображениями. По его словам, Бразилия ведет бизнес с РФ и зависит от удобрений, поэтому ей стоит проявить «ответственность».

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