Бразилия отказалась осуждать Россию из-за Украины

Бразилия не проголосует за резолюцию ООН, предусматривающую осуждение действий президента России Владимира Путина и введение новых санкций против РФ. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.
«Никаких санкций или осуждения президента Путина ... Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении», — сообщил он.
Болсонару добавил, что Бразилия хочет мира, но не может допустить определенных последствий в стране.
Кроме того, на вопрос о продолжении специальной операции в Донбассе со стороны России и сохранении нейтралитета президент Бразилии ответил, что значительная часть граждан Украины говорит по-русски, а россияне и украинцы — братские народы. Он считает, что в связи с этим фактом со стороны Путине нет интереса «устраивать бойню».
«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует», — подчеркнул он.
Болсонару также подчеркнул, что в принятии решений в отношении России он будет руководствоваться практическими соображениями. По его словам, Бразилия ведет бизнес с РФ и зависит от удобрений, поэтому ей стоит проявить «ответственность».