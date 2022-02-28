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1 час назад

В МИД Японии заявили, что южные Курилы оккупированы Россией

ТАСС

Россия оккупировала южную часть Курильских островов, что противоречит международному праву, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник в ходе дебатов в парламенте Японии заявил директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма.

"Северные территории" (так в Токио называют южную часть Курил - прим. ТАСС) оккупированы [Россией], и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину", - подчеркнул директор департамента.

Власти Японии последние годы воздерживались от термина "оккупация", описывая ситуацию вокруг южных Курил, и ограничивались заявлением, что "на эти острова распространяется японский суверенитет".

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Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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