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1 час назад

Италия запросит в СБ ООН гуманитарное перемирие на Украине для эвакуации женщин и детей

ТАСС

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что в понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии, чтобы эвакуировать женщин и детей.

Италия запросит в СБ ООН гуманитарное перемирие на Украине
Фото: ReutersReuters

"Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей", - сказал министр в воскресенье в эфире телеканала Rai 3.

Ди Майо отметил, что "в настоящий момент невозможно никого эвакуировать". Он напомнил, что в посольстве Италии в Киеве находятся около 100 итальянцев.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги выразил полную солидарность и поддержку украинскому народу и президенту страны. Италия выделила 110 млн евро в качестве помощи Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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