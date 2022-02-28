Италия запросит в СБ ООН гуманитарное перемирие на Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что в понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии, чтобы эвакуировать женщин и детей.

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"Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей", - сказал министр в воскресенье в эфире телеканала Rai 3.

Ди Майо отметил, что "в настоящий момент невозможно никого эвакуировать". Он напомнил, что в посольстве Италии в Киеве находятся около 100 итальянцев.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги выразил полную солидарность и поддержку украинскому народу и президенту страны. Италия выделила 110 млн евро в качестве помощи Киеву.