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2 часа назад

Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО

Елена Прошина

Россия оказалась в безвыходном положении по вопросу Украины в связи с решением Запада продолжить расширение НАТО на восток. Об этом заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство теле- и радиовещания.

Советник президента Сирии: Запад не оставил России выбора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Запад не выполнил своих обязательств по нераспространению НАТО на восток, и у России не осталось выбора», — сказала она.

По ее словам, Западу скоро придется нести ответственность за все те действия, которые они направили против России в ситуации на Украине. Она добавила, что Турция также вредит своей позицией российско-турецким отношениям.

«Запад использует средства для искажения образа России и достижения собственных целей», — пояснила советник сирийского лидера.

Шаабан уверена, что Россия понесла бы огромные потери, если бы не приняла решение действовать и не начала бы специальную операцию на территории Украины. Она добавила, что в настоящее время никто не может предсказать, чем закончится этот сложившийся кризис.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в своем обращении к россиянам заявил, что принял решение начать военную операцию по демилитаризации Украины, так как «народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи». По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести нынешнего режима на Украине.

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