Россия оказалась в безвыходном положении по вопросу Украины в связи с решением Запада продолжить расширение НАТО на восток. Об этом заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство теле- и радиовещания.

«Запад не выполнил своих обязательств по нераспространению НАТО на восток, и у России не осталось выбора», — сказала она.

По ее словам, Западу скоро придется нести ответственность за все те действия, которые они направили против России в ситуации на Украине. Она добавила, что Турция также вредит своей позицией российско-турецким отношениям.

«Запад использует средства для искажения образа России и достижения собственных целей», — пояснила советник сирийского лидера.

Шаабан уверена, что Россия понесла бы огромные потери, если бы не приняла решение действовать и не начала бы специальную операцию на территории Украины. Она добавила, что в настоящее время никто не может предсказать, чем закончится этот сложившийся кризис.