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1 час назад

Байден ответил на вопрос об угрозе ядерной войны

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден ответил на вопрос об угрозе ядерной войны
Фото: ReutersReuters

«Нет», — ответил глава государства на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.

Ранее США заявили, что необходимость менять уровень готовности ядерных сил в настоящее время отсутствует, на это пока нет причин.

Киев отказался от обязательств по нераспространению ядерного оружия

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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