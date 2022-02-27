Британия готовит меры против российских судов

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против РФ в свете начатой Москвой операции на Украине. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя кабмина королевства.
"Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа", - сказал представитель британского правительства.