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46 минут назад

The Guardian: Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты

ТАСС

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против РФ в свете начатой Москвой операции на Украине. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя кабмина королевства.

Британия готовит меры против российских судов
Фото: ReutersReuters

"Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа", - сказал представитель британского правительства.

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