Боррель: ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - отметил Боррель. По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и "оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки".