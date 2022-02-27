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58 минут назад

Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

ТАССиещё 2

Евросоюз не может полностью отключить РФ от международной системы SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

Боррель: ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT
Фото: ReutersReuters

"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - отметил Боррель. По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и "оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки".

Как отметил Боррель, ЕС принял решение согласовать отключение ряда российских банков от SWIFT.

"Мы исключаем ряд российских банков из SWIFT. <…> Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения", - отметил Боррель.

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