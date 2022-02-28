Япония сделала заявление об очередных санкциях против РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, отвечая в понедельник в парламенте страны на вопрос депутата о том, намерены ли власти ввести новые санкций против России, заявил, что рассмотрение возможности этих мер произойдет на основе изучения дальнейшей ситуации.

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"Нам необходимо рассмотреть [санкционные] меры, изучив дальнейшее развитие ситуации", - подчеркнул Кисида. Он также заявил, что намерен "скоро перейти к действиям, касающимся заморозки активов [представителей российских властей]".

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27 февраля Кисида объявил о том, что Япония введет санкции, такие как замораживание активов, против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина. По словам главы правительства, Токио также присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Япония ранее объявила о двух пакетах санкций из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а также из-за начала военной операции РФ на Украине. В частности, Япония запретила выдачу виз 24 представителям руководства ДНР и ЛНР, а также некоторым гражданам РФ (кому именно, пока не уточняется). Их активы в Японии в случае обнаружения будут заморожены.

Запрещаются операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, Япония объявила о заморозке активов банка "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанка, а также об ограничении на экспорт товаров для организаций, связанных с военным сектором. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.