В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
24 минуты назад

Япония рассмотрит возможность новых санкций против РФ

ТАССиещё 1

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, отвечая в понедельник в парламенте страны на вопрос депутата о том, намерены ли власти ввести новые санкций против России, заявил, что рассмотрение возможности этих мер произойдет на основе изучения дальнейшей ситуации.

Япония сделала заявление об очередных санкциях против РФ
Фото: ReutersReuters

"Нам необходимо рассмотреть [санкционные] меры, изучив дальнейшее развитие ситуации", - подчеркнул Кисида. Он также заявил, что намерен "скоро перейти к действиям, касающимся заморозки активов [представителей российских властей]".

Видео дня

27 февраля Кисида объявил о том, что Япония введет санкции, такие как замораживание активов, против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина. По словам главы правительства, Токио также присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Япония ранее объявила о двух пакетах санкций из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а также из-за начала военной операции РФ на Украине. В частности, Япония запретила выдачу виз 24 представителям руководства ДНР и ЛНР, а также некоторым гражданам РФ (кому именно, пока не уточняется). Их активы в Японии в случае обнаружения будут заморожены.

Запрещаются операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, Япония объявила о заморозке активов банка "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанка, а также об ограничении на экспорт товаров для организаций, связанных с военным сектором. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители