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46 минут назад

Российским самолетам захотели запретить полеты над территорией ЕС

Майк Габриелян

Российским самолетам могут запретить полеты над территорией Европейского союза. Эта мера станет частью нового пакета санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Российским самолетам захотели запретить полеты над территорией ЕС
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным источника, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят «авиационный» пакет санкций сегодня, 27 февраля.

Подавляющее большинство стран-членов ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских рейсов, и вскоре может быть принято официальное решение о закрытии неба всего ЕС, добавил анонимный чиновник.

Ранее Россия объявила, что закрыла свое небо для стран, введших подобные санкции.

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