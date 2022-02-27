Трасс обесценила потери Украины перед экономическими жертвами Европы

Глава британского МИД Лиз Трасс предупредила, что конфликт на Украине через некоторое время, если не удастся остановить Москву, способен привести к столкновению с НАТО. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

«Мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе», - заявила Трасс.

По ее мнению, президент России Владимир Путин не намерен останавливаться после победы над Украиной.

«Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться в конфликт с НАТО, а мы не хотим этого», - сообщила глава МИД Соединенного Королевства.

Она добавила также, что потери Украины ни в какое сравнение не идут с теми экономическими жертвами, которые придется понести европейским государствам в случае войны с РФ.