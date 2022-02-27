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1 час назад

Трасс обесценила потери Украины перед экономическими жертвами Европы

Илья Родин

Глава британского МИД Лиз Трасс предупредила, что конфликт на Украине через некоторое время, если не удастся остановить Москву, способен привести к столкновению с НАТО. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

«Мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе», - заявила Трасс.

По ее мнению, президент России Владимир Путин не намерен останавливаться после победы над Украиной.

«Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться в конфликт с НАТО, а мы не хотим этого», - сообщила глава МИД Соединенного Королевства.

Она добавила также, что потери Украины ни в какое сравнение не идут с теми экономическими жертвами, которые придется понести европейским государствам в случае войны с РФ.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров крайне критично высказался о переговорах с Лиз Трасс по Украине. Он охарактеризовал их «разговор немого с глухим».

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