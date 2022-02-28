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25 минут назад

Эрдоган высказал свою позицию по конфликту на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт на Украине, передает белорусское агентство Sputnik.

Эрдоган озвучил свою позицию по конфликту на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турецкий лидер высказал свою позицию по конфликту на Украине. Он заявил о готовности всячески помогать урегулированию ситуации в Европе. Главы государств созвонились в понедельник, 28 февраля.

«Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира», — говорится в сообщении.

Политики также коснулись российско-украинских переговоров. Эрдоган рассказал Лукашенко о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности.

В феврале Донецкая и Луганская народная республики пожаловались на геноцид на востоке Украины. 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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