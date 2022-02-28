Эрдоган озвучил свою позицию по конфликту на Украине

Турецкий лидер высказал свою позицию по конфликту на Украине. Он заявил о готовности всячески помогать урегулированию ситуации в Европе. Главы государств созвонились в понедельник, 28 февраля.

«Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира», — говорится в сообщении.

В феврале Донецкая и Луганская народная республики пожаловались на геноцид на востоке Украины. 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.