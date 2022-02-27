«Руководство ряда стран Евросоюза и США заинтересовано в увеличении количества жертв среди гражданского населения Украины. Для этого ими осуществляется последовательная накачка Украины летальным вооружением. Это показывает, что США и страны Евросоюза не хотят скорейшей стабилизации обстановки и наступления мира, а украинский народ для них остается разменной монетой», - сказал Басурин.