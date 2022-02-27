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12 минут назад

"Украинский народ для них остается разменной монетой"

Майк Габриелян

Ряд западных стран и США поставляют Киеву вооружение, поскольку заинтересованы в увеличении числа жертв среди мирного населения.

"Украинский народ для них остается разменной монетой"
Фото: ReutersReuters

Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«Руководство ряда стран Евросоюза и США заинтересовано в увеличении количества жертв среди гражданского населения Украины. Для этого ими осуществляется последовательная накачка Украины летальным вооружением. Это показывает, что США и страны Евросоюза не хотят скорейшей стабилизации обстановки и наступления мира, а украинский народ для них остается разменной монетой», - сказал Басурин.

Он отметил, что США и страны Евросоюза не хотят скорейшей стабилизации обстановки и наступления мира. Для них украинский народ «остается разменной монетой».

В субботу правительство ФРГ впервые со времен краха нацистского рейха поставит немецкое вооружение на Украину. Берлин отправит властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Активно оказывает военную помощь Киеву Вашингтон. В прошлом году ее объем достиг рекордных 650 млн долларов, в частности были поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin. С начала 2022 года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения.

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