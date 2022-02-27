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50 минут назад

Зеленский ответил на предложение России по переговорам в Белоруссии

Глава Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям Белоруссии. Он рассказал о ситуации на Украине. Также Зеленский сообщил о том, что не приедет на переговоры ни в Минск, ни в Гомель, так как республика находится на стороне России, с «ее территории летят ракеты на украинскую землю». Об этом пишет ТАСС.

Зеленский ответил на предложение России по переговорам в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что готов к переговорам в любом городе в стране, которая не ведет против Украины военных действий.

«Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты», - рассказал Зеленский.

Встреча на нейтральной территории - залог «честных переговоров», по его мнению.

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Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыла представительная делегация из России. В ее составе сотрудники Минобороны, МИД и других ведомств.

Отмечается, что Украина уже не первый раз отказывается от переговоров. Предыдущая встреча была сорвана потому, что российские условия заключения мирного договора показались Киеву «неприемлемыми».

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